Южная Корея предложила возобновить переговоры по денуклеаризации с КНДР

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации, передает «РИА Новости» со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее в приграничном пункте Пханмунджом начались переговоры по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР на министерском уровне. В состав делегаций с обеих сторон входит по пять человек.

Глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон выразил надежду, что возобновленный диалог принесет результаты и улучшит отношения между двумя странами.

Переговоры между КНДР и Республикой Корея состоялись впервые с декабря 2015 года.