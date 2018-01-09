Прямой эфир
Сюжет:

Южная Корея предложила возобновить переговоры по денуклеаризации с КНДР

0
Фото: REUTERS/Yonhap
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации, передает «РИА Новости» со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее в приграничном пункте Пханмунджом начались переговоры по нормализации отношений между Южной Кореей  и КНДР на министерском уровне. В состав делегаций с обеих сторон входит по пять человек.

Глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон выразил надежду, что возобновленный диалог принесет результаты и улучшит отношения между двумя странами.

Переговоры между КНДР и Республикой Корея состоялись впервые с декабря 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын призвал создать условия для воссоединения с Южной Кореей
Белый дом опасается за психическое здоровье Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017