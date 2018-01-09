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Кремль прокомментировал контакты Сеула и Пхеньяна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль приветствует прямой диалог между представителями КНДР и Республики Корея. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник. 

«Мы приветствуем прямой контакт. Только путем такого диалога возможно выйти на развязку напряженности на Корейском полуострове. Это тот диалог, о необходимости которого неоднократно говорил Владимир Путин.Он неоднократно высказывался в пользу создания условий для возобновления этого диалога», — сказал он журналистам.

Напомним, 3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом. 9 января в приграничном пункте стартовал первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между странами. В частности, они обсудили участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Южной Корее в феврале 2018 года. КНДР заявила о желании направить на соревнования высокопоставленных представителей, демонстрационную команду по тхэквондо и танцоров с музыкантами.

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