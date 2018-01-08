МОК продлил срок регистрации спортсменов из КНДР для участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил крайний срок регистрации спортсменов из КНДР для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя комитета.

Дата, до которой продлен срок регистрации, не уточняется. Но известно, что квалификационные старты по многим олимпийским видам спорта уже завершились.

На сегодняшний день путевку на Олимпиаду завоевала северокорейская пара фигуристов, еще несколько спортсменов могут пройти отбор на Игры.

«Продлив срок регистрации, мы оставляем дверь открытой, а также предлагаем помощь спортсменам, участвующим в квалификации», – сообщил представитель МОК журналистам.

5 января Пхеньян впервые принял предложение Сеула о переговорах. В Пханмунджоме обсудят участие сборной КНДР на Олимпиаде.