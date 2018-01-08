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МОК успеет заявить на ОИ-2018 отстраненных спортсменов РФ в случае их оправдания CAS

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Российские спортсмены, которых Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от Олимпиады-2018, будут включены в окончательный список участников Игр, если Спортивный арбитражный суд (СAS) примет решение в их пользу.

Об этом стало известно в понедельник, 8 января.

«Последним днем будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр», — цитирует ТАСС спортивного юриста Артема Пацева.

Он добавил, что CAS намерен рассмотреть иски отстраненных МОКом россиян до 27 января включительно.

МОК 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены, которые смогут доказать международной комиссии непричастность к употреблению допинга, будут допущены к участию в Играх под нейтральным флагом.

20 декабря Федерация бобслея России (ФБР) включила в предварительный состав на Олимпийские игры, которые состоятся в 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане, всех отстраненных российских скелетонистов и бобслеистов.

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