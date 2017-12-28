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Дисквалифицированные МОК российские лыжники отстранены от соревнований FIS

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Фото: Global Look Press/ZUMA/imago sportfotodienst
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Все 11 российских лыжников, дисквалифицированных комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, отстранены от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник, 28 декабря.

Ранее они были отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщает «РИА Новости».

В декабре МОК пожизненно дисквалифицировал несколько десятков российских спортсменов, среди которых шесть хоккеисток и лыжники.

5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. 12 декабря прошло заседание олимпийского собрания, на котором было принято решение разрешить россиянам выступать на Играх под олимпийским флагом.

14 декабря Всемирное антидопинговое агентство WADA и международные федерации проведут новые расследования в отношении 300 действующих российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

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