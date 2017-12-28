Дисквалифицированные МОК российские лыжники отстранены от соревнований FIS
Все 11 российских лыжников, дисквалифицированных комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, отстранены от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник, 28 декабря.
Ранее они были отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщает «РИА Новости».
В декабре МОК пожизненно дисквалифицировал несколько десятков российских спортсменов, среди которых шесть хоккеисток и лыжники.
5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. 12 декабря прошло заседание олимпийского собрания, на котором было принято решение разрешить россиянам выступать на Играх под олимпийским флагом.
14 декабря Всемирное антидопинговое агентство WADA и международные федерации проведут новые расследования в отношении 300 действующих российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.