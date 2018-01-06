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IIHF подтвердила выбранную МОК форму российских хоккеистов на ОИ-2018

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Российские хоккеисты выступят на Олимпиаде в Пхёнчхане в экипировке с надписью Olympic Athlete from Russia  — «олимпийский атлет из России». Об этом сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

При этом изображение фигурки хоккеиста будет снято с формы. Ранее предполагалось заменить этой эмблемой российский герб на первоначальном варианте экипировки, уточнили в пресс-службе IIHF.

По решению МОК, допущенные к играм спортсмены из России должны выступать под олимпийским флагом и на их экипировке не должно быть российской символики. В том числе недопустимо использование цветов национального флага, напоминает ТАСС.

Как писал iz.ru, МОК утвердил форму с надписью Olympic Athlete from Russia. Будут использоваться два варианта, сочетающие белый и красный цвета.

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