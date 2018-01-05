МОК утвердил форму сборной России по хоккею на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму хоккейной сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2018 года в Пхенчхане.

Комплект был разработан для участия российской команды в Играх-2018. После решения МОК об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде и допуске спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом, в форму были внесены изменения, сообщает Championat.com.

В частности, с формы убрали российский герб. «Красный» комплект будет «домашним» на турнире, а белый — «выездным».

Ну вот и форма наших хоккеистов на ближайшие олимпийские игры. Что скажете? pic.twitter.com/JDX6NFEtGH — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) January 5, 2018

Как писал портал iz.ru, МОК принял решение об отстранении сборной России от ОИ-2018 после расследования, касающегося нарушения антидопинговых правил. К соревнованиям будут допущены спортсмены, которые докажут, что непричастны к употреблению запрещенных препаратов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter