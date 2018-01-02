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В состав олимпийской сборной США по хоккею вошли пять игроков КХЛ

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Фото: РИА Новости/Matti Matikainen
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Федерация хоккея США назвала состав мужской сборной для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, в команду вошли пять игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Так, в составе американской команды на олимпийский лед в Южной Корее выйдут три игрока финского «Йокерита» — Райан Запольски, Мэттью Гилрой и Брайан О'Нилл. В олимпийскую сборную США также вошли Джонатон Блум из ХК «Сочи» и Райан Стоа из «Спартака», сообщает «Спорт Экспресс».

Состав олимпийской команды США выглядит следующим образом:

Голкипер: Запольски («Йокерит»);

защитники: Биллинс, Блум («Сочи»), Борген, Гилрой («Йокерит»), Гандерсон, Сангинетти, Велш, Висневски;

нападающие: Аркобелло, Бурк, Батлер, Донато, Джионта, Гринуэй, Коларик, Литтл, Маккарти, О'Нилл («Йокерит»), Рой, Слэйтер, Стоа («Спартак»), Терри.

Как ранее сообщал портал iz.ru, главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок в декабре заявил, что для российских хоккеистов продлят до 14 февраля окончательную заявку из 30 игроков для участия в Олимпиаде.

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