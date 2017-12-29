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Сборная России вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

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Фото: FHR.RU
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Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии со счетом 5:2 и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Мировое первенство среди игроков до 20 лет проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В третьей встрече группы B между сборными России и Белоруссии счет открыли россияне. На 11 минуте шайбу забросил Алексей Полодян. Увеличил преимущество Герман Рубцов (13-я минута). Также в составе россиян отличился Клим Костин, который оформил в матче дубль (24-я и 48-я минуты). Еще один гол на счету Артура Каюмова (45).

За белорусскую команду шайбы забросили Дмитрий Дерябин (42) и Сергей Пищук (51).

Подопечные Валерия Брагина набрали девять очков и вышли на первое место в группе.

В 1/4 финала ЧМ выйдут первые четыре команды в каждой группе. Днем ранее сборная России разгромила команду Швейцарии со счетом 5:2. В заключительном матче группы В россияне сыграют 1 января с командой Швеции.

Пока единственное поражение сборная России потерпела в первом матче турнира, проиграв Чехии со счетом 4:5.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

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