Бутман рассказал об игре Путина в хоккей на Красной площади

Известный музыкант Игорь Бутман рассказал о впечатлениях от матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, одним из участников которого был президент России Владимир Путин.

«Играть со своими кумирами — это потрясающе, но, конечно, сложно. Но у нас Путин, Шойгу. Владимир Владимирович в отличной форме, без конца забивает шайбы, и министр обороны тоже уже постоянно занимается и хорошо играет», — приводит слова Бутмана «РИА Новости».

На каток у стен Кремля вышли прославленные игроки сборной СССР: Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Павел Буре. Отмечается, что команда президента выиграла со счетом 9:3.



