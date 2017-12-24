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Зюганов сравнил связку с Грудининым с тандемом Путин–Медведев

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможном тандеме с директором совхоза имени Ленина Павлом Грудининым, который был выдвинут кандидатом на пост президента России.

«Есть тандем Путин–Медведев. Будет тандем народный: Грудинин–Зюганов. Или Зюганов–Грудинин. Решение логичное», — приводит слова Зюганова «Комсомольская правда».

Он также отметил, что возглавил штаб выборной кампании.

Напомним, ЦК КПРФ 23 декабря выдвинул Грудинина кандидатом в президенты РФ.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.

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