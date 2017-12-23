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Глава государства заявил о необходимости борьбы с бедностью

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил, что «работа по решению проблемы бедности в стране будет продолжена».

По его словам, необходимо «таргетировать» бедность, как раньше инфляцию», в противном случае «всё может рассыпаться».

«Государство не должно действовать популистски в социальной сфере и разбрасывать деньги, как в начале 1990-х, когда обещания и обязательства не исполнялись. Тогда за чертой бедности оказалась почти треть населения. Благополучие граждан, их детей и семей — залог прогрессивного устойчивого развития страны», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент добавил, что «надо добиться долгосрочного повышения доходов граждан и повышать пенсии».

Ранее Путин призвал Россию отвергнуть «упыризм» и «пустую болтовню».

Напомним, 18 марта 2018 года пройдут очередные выборы президента России.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России

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