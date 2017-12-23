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Президент заявил о преодолении проблем в экономике РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российский лидер Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что РФ преодолела «казалось бы, неразрешимые проблемы в экономике». 

Кроме того, глава российского государства отметил необходимость общенационального согласия. «Если есть какие-то достижения, то это прежде всего заслуга граждан России, их патриотизм. Вера в себя, в свою родину», — отметил президент РФ. 

Помимо этого, Путин отметил, что уровень роста российской экономики должен превысить мировой, и выразил надежду, что вскоре эта цель будет достигнута.

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