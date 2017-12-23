Путин призвал Россию отвергнуть «упыризм»
России необходимо сформировать сильное гражданское общество, способное отвергнуть «упыризм» и «пустую болтовню».
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».
Он подчеркнул необходимость расширять механизмы демократии в России и с уважением относиться к «дееспособной» оппозиции.
Как сообщал портал iz.ru, Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря заявил о неконкурентоспособности российской оппозиции.
Он отметил, что у ее представителей нет программы по развитию страны.