Путин призвал Россию отвергнуть «упыризм»

России необходимо сформировать сильное гражданское общество, способное отвергнуть «упыризм» и «пустую болтовню».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».

Он подчеркнул необходимость расширять механизмы демократии в России и с уважением относиться к «дееспособной» оппозиции.

Как сообщал портал iz.ru, Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря заявил о неконкурентоспособности российской оппозиции.

Он отметил, что у ее представителей нет программы по развитию страны.