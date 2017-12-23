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Партия «Рот фронт» выдвинула в президенты машинистку башенного крана

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что партия «Российский объединенный трудовой фронт» («Рот фронт») выдвинула на выборы президента РФ Наталью Лисицыну, передает ТАСС.

По его словам, Лисицына подала документы в Центризбирком России. При этом Шевченко уточнил, что кандидат — член партии и работает на заводе «Петросталь» машинисткой башенного крана.

Кандидатам от непарламентских партий на выборах президента для регистрации нужно собрать 100 тыс. подписей.

Ранее ЦК КПРФ выдвинул кандидатом в президенты РФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России

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