Партия «Рот фронт» выдвинула в президенты машинистку башенного крана
Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что партия «Российский объединенный трудовой фронт» («Рот фронт») выдвинула на выборы президента РФ Наталью Лисицыну, передает ТАСС.
По его словам, Лисицына подала документы в Центризбирком России. При этом Шевченко уточнил, что кандидат — член партии и работает на заводе «Петросталь» машинисткой башенного крана.
Кандидатам от непарламентских партий на выборах президента для регистрации нужно собрать 100 тыс. подписей.
Ранее ЦК КПРФ выдвинул кандидатом в президенты РФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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