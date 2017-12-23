Путин сыграл в хоккей с легендами спорта у стен Кремля

Президент России Владимир Путин сыграл в хоккей с легендами спорта на Красной площади.

Глава государств принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.

На каток у стен Кремля вышли прославленные игроки сборной СССР: Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Павел Буре.

Компанию им также составили министр обороны Сергей Шойгу и глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, народный артист России Игорь Бутман.

Владимир Путин играет в хоккей уже несколько лет.

Зачастую его тренировки на льду проходят поздно вечером, нередко за полночь, рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.