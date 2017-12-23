Новогоднее поздравление Путина прозвучит в московском метро и МЦК

Пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) услышат в новогоднюю ночь прямую аудиотрансляцию поздравления президента России Владимира Путина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, поздравление прозвучит 31 декабря ровно в 23:50. Президент поздравит пассажиров в онлайн-режиме.

Отмечается, что в прошлом году онлайн-трансляция поздравления также велась в столичной подземке в новогоднюю ночь.