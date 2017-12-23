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Новогоднее поздравление Путина прозвучит в московском метро и МЦК

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) услышат в новогоднюю ночь прямую аудиотрансляцию поздравления президента России Владимира Путина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, поздравление прозвучит 31 декабря ровно в 23:50. Президент поздравит пассажиров в онлайн-режиме.

Отмечается, что в прошлом году онлайн-трансляция поздравления также велась в столичной подземке в новогоднюю ночь.

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