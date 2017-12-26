Сборная России уступила Чехии в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Чехии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 4:5.

Мировое первенство проходит в Баффало (США).

Первый период запомнился напряженной борьбой и четырьмя заброшенными шайбами. Счет в матче открыли чехи. На пятой минуте отличился Мартин Нечас. Через минуту счет сравнял Алексей Полодян.

На восьмой минуте Остап Сафин снова вывел сборную Чехии вперед, россияне отыгрались через две минуты. Шайбу забросил Марсель Шолохов.

Также в матче за российскую команду забили Артур Каюмов (58) и Владислав Сёмин (60).

У чехов отличились Филип Задина (26), Филип Хытил (38) и Филип Крал (47).

Эта победа стала для чехов четвертой за всю историю встреч двух команд на молодежном ЧМ, остальные 14 встреч выиграла сборная России.

Семь лет назад в Баффало россияне выиграли чемпионат мира, обыграв в финале турнира канадцев (5:3).

В этом году сборная России выступает в группе B, в которую также вошли команды Чехии, Швеции, Швейцарии и Белоруссии.

28 декабря российская команда сыграет со сборной Швейцарии. Чехи встретятся со сборной Швеции.