Прямой эфир

Сборная России уступила Чехии в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

0
Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ/FHR.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Чехии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 4:5.

Мировое первенство проходит в Баффало (США).

Первый период запомнился напряженной борьбой и четырьмя заброшенными шайбами. Счет в матче открыли чехи. На пятой минуте отличился Мартин Нечас. Через минуту счет сравнял Алексей Полодян.

На восьмой минуте Остап Сафин снова вывел сборную Чехии вперед, россияне отыгрались через две минуты. Шайбу забросил Марсель Шолохов.

Также в матче за российскую команду забили Артур Каюмов (58) и Владислав Сёмин (60).

У чехов отличились Филип Задина (26), Филип Хытил (38) и Филип Крал (47).

Эта победа стала для чехов четвертой за всю историю встреч двух команд на молодежном ЧМ, остальные 14 встреч выиграла сборная России.

Семь лет назад в Баффало россияне выиграли чемпионат мира, обыграв в финале турнира канадцев (5:3).

В этом году сборная России выступает в группе B, в которую также вошли команды Чехии, Швеции, Швейцарии и Белоруссии.

28 декабря российская команда сыграет со сборной Швейцарии. Чехи встретятся со сборной Швеции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2018 года
Бутман рассказал об игре Путина в хоккей на Красной площади

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017