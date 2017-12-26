Российская молодежка попробует повторить «золотой» Баффало

Сегодня в американском Баффало стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Именно в этом городе семь лет назад сборная России праздновала успех, обыграв в финале турнира канадцев (5:3). С тех пор золото нашей дружине не покорялось, но в последующих шести розыгрышах она неизменно оказывалась в призерах. Золото МЧМ-2011 было завоевано под руководством Валерия Брагина. Он же через год выиграл с российской командой серебро мирового первенства, после чего ушел тренировать московский ЦСКА. Сменивший его Михаил Варнаков взял бронзу в 2013 и 2014 годах. Затем молодежку вновь возглавил Валерий Брагин, в следующие два розыгрыша МЧМ она добыла стране серебряные медали, а на прошлогоднем чемпионате завоевала бронзу. Теперь тренер едет в город своего главного триумфа с новым составом сборной, чтобы попытаться в шестой раз оказаться в призерах.

— Цель у России одна — победа, — заявил «Известиям» бывший наставник молодежной сборной России Рафаэль Ишматов. — У нас опытный тренер и боевой состав. Так что мы надеемся на самые высокие места. С другой стороны, все прекрасно понимают, что это непростой турнир — каждая мелочь может оказаться решающей, поэтому просто нам точно не будет. Тем не менее, нужно удачно стартовать на групповом этапе и постараться пройти его без поражений.

Вчера утром по итогам тренировочного сбора за океаном Валерий Брагин объявил окончательный состав молодежной сборной России на предстоящий турнир. Неожиданностью стало решение не вносить в заявку форварда Виталия Кравцова из челябинского «Трактора» — одного из немногих хоккеистов этой молодежки, имеющих постоянную игровую практику в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Не сыграет в Баффало и нападающий Алексей Липанов. 18-летний игрок «Барри Кольтс» — клуба молодежной лиги из канадской провинции Онтарио — является партнером по звену главной звезды нашей сборной Андрея Свечникова. Ожидалось, что сыгранность этой связки будет использована тренерским штабом, но наставник предпочел ее разбить.

— Оценивать кадровую политику главного тренера не совсем корректно, — заявил другой экс-наставник молодежной сборной России Владимир Плющев. — Бывают ситуации, когда за бортом команды оказываются игроки, показывающие хороший хоккей, но не попадающие под тактическое видение тренера или его понимание внутрикомандной химии, взаимоотношений. У Брагина есть уже давно сложившаяся система, дающая результат. Вряд ли он будет ее глобально менять. По крайней мере, я во всех своих молодежных чемпионатах мира придерживался четкой линии, которая принесла результат. Правда, я предпочитал определяться с составом уже в сентябре и следующие три месяца наигрывать его под МЧМ. Брагин же ведет поиски до самого последнего дня. И тем же Кравцову с Липановым он давал шанс. Значит, на практике пришел к выводу, что они команде не подходят.

По мнению Рафаэля Ишматова, выигравшего с молодежной сборной чемпионат мира 2003 года с юным Александром Овечкиным в составе команды, Валерий Брагин собрал лучших на данный момент хоккеистов.

— Думаю, к комплектации состава тренерский штаб подошел без ошибок, — сказал он «Известиям». — Считаю, что у сборной сейчас оптимальный состав из тех, кто выступает в КХЛ и НХЛ. Что касается ситуации с тем, что хоккеисты, выступающие за океаном, не приехали на сбор в России, то мы можем не знать всех тонкостей. Возможно, было сложно договориться с их клубами. Так что я не стал бы придавать этому серьезного значения.

Золотой молодежный чемпионат мира-2011 открыл хоккею будущих звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимира Тарасенко, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, Никиту Зайцева и Артемия Панарина. Также на этом турнире о себе заявили знаковые игроки КХЛ Сергей Калинин, Антон Бурдасов, Дмитрий Шикин, Артем Воронин и Никита Пивцакин.

— Сейчас трудно сказать, кто сможет выстрелить так же, как Кузнецов и Тарасенко, — отметил Владимир Плющев. — В свое второе пришествие в молодежную сборную мне довелось работать с Женей и Володей на мировом первенстве – 2010. Уже тогда был виден их потенциал. В прошлом году ожидаемо проявил себя Кирилл Капризов. Сейчас таких ярких фигур, чтобы заранее прогнозировать их взлет, я не вижу. Поэтому не исключаю, что Брагину даже придется выбрать чуть более прагматичную тактику, где-то в ущерб зрелищности ради результата. Поскольку задача, как и в прошлые годы, — бороться за золото. Но в последнее время наши юношеские сборные не так часто побеждают на крупных турнирах. И такой подпитки кадрами для молодежки, как раньше, уже нет.

Первый матч на МЧМ молодежная сборная Россия проведет против команды Чехии. Групповой этап турнира закончится в новогоднюю ночь. Плей-офф пройдет со 2 по 6 января 2018 года.

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