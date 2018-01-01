Сборная России в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею сыграет с США

Молодежная сборная России в заключительном матче чемпионата мира по хоккею уступила шведам по буллитам (3:4). Несмотря на поражение, российская команда вышла в четвертьфинал турнира, где встретится со сборной США.

Российские хоккеисты заняли третье место в группе B, набрав семь очков. Американская сборная заняла второе место в группе А, пропустив вперед лишь канадцев.

Матч между российской и американской сборной состоится в среду, 3 января. Встреча начнется в 04:00 по московскому времени.

В других четвертьфинальных матчах чехи сыграют с финнами, канадцы — со швейцарцами, а шведы — со словаками. Полуфиналы пройдут 5 января, а финал — 6 января.

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