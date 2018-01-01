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Российские хоккеисты помогли «Тампе-Бэй» разгромить «Коламбус»

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Russell LaBounty
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разгромили «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 0:5. Весомый вклад в победу «Молний» внесли российские хоккеисты.

Шайбы забрасывали дважды Тайлер Джонсон, Никита Кучеров, Кори Конакер и Стивен Стэмкос. Две результативные передачи на свой счет записал Михаил Сергачев, по одной — Владислав Наместников и Никита Кучеров.

После 38 игр «Тампа-Бэй» уверенно лидирует в Восточной конференции, в активе команды 58 очков. Ближайший преследователь «Вашингтон Кэпиталз» отстает на семь очков, причем столичный клуб провел на две игры больше.

Добавим, что в раунд плей-офф выходят первые восемь команд из Восточной и Западной конференций.

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