Сборная Чехии обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная Чехии победила команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Игра завершилась со счетом 6:3.

Мировое первенство проходит в американском городе Баффало (штат Нью-Йорк).

Счет по периодам: 2:1, 2:2, 2:0 в пользу чехов.

Эта победа стала третьей для чехов в рамках матчей группы B, что позволило команде набрать 9 очков и занять второе место в группе. При этом сборная Чехии обыграла в стартовом матче ЧМ российскую команду со счетом 5:4.

Сборная Швейцарии идет на четвертой строчке, проиграв третий из четырех проведенных матчей.

Благодаря победе чехов сборная России обеспечила себе место не ниже третьего по итогам группового этапа, а это означает, что российская команда не встретится со сборной Канады в 1/4 финала.

Молодежная сборная России 29 декабря обыграла команду Белоруссии со счетом 5:2 и вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/4 финала ЧМ выйдут первые четыре команды в каждой группе. В заключительном матче группы В россияне сыграют 1 января с командой Швеции.