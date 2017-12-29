Сборная России разгромила Швейцарию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 5:2 на чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

Мировое первенство проходит в американском Баффало, где семь лет назад россияне уже завоевывали золотые медали.

Счет в матче открыл на 11-й минуте Владислав Семин. Также за российскую команду шайбы забросили Клим Костин (39), Артур Каюмов (52), Георгий Иванов (59) и Виталий Абрамов (59).

У швейцарцев шайбы забросили Марко Миранда (21) и Кен Егер (43).

Эта игра стала второй в рамках группы B на чемпионате мира и первой победной для сборной России.

В стартовой встрече подопечные Валерия Брагина уступили чехам со счетом 4:5.

В следующем матче российские хоккеисты встретятся с командой Белоруссии.

Игра состоится 29 декабря.

Сборные России и Швейцарии в последний раз до этого провели очную встречу в рамках молодежного чемпионата мира в декабре 2014 года, тогда россияне разгромили соперника со счетом 7:0.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.