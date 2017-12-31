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Молодежная сборная Белоруссии проиграла Чехии на МЧМ

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Фото: Федерация Хоккея России/FHR.RU
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Сборная Белоруссии проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира (МЧМ) со счетом 6:5.

Это третье поражение Белоруссии в групповом турнире, сообщает «Газета.ру».

Молодежный чемпионат мира 2018 года проходит с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года в Баффало (США). В 2010 году в Баффало россияне выиграли чемпионат мира, обыграв в финале турнира канадцев (5:3). Россия выступает в группе B, в которую также вошли команды Чехии, Швеции, Швейцарии и Белоруссии.

26 декабря молодежная сборная России по хоккею уступила команде Чехии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 4:5.

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