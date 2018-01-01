Сборная России проиграла Швеции по буллитам на молодежном ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) проиграла по буллитам команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.Игра завершилась со счетом 3:4.

Турнир проходит в американском городе Баффало (штат Нью-Йорк) и завершится 5 января.

Счет в матче открыли шведы. Шайбу забросил Лиас Андерсон. Также голы за сборную Швеции на свой счет записали Тимоти Лильгрен и Гленн Густафсон.

В российской команде шайбы забросили Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян, который сумел сравнять за несколько минут до конца третьего периода.

Сборная России U20 проиграла в серии буллитов Швеции — 3:4 Б. Молодежка занимают третьем место в группе и в ¼ встретится со сборной США. Матч состоится 2 января в 04:00 (мск).



В овертайме в формате 3 на 3 голов зрители голов не увидели, в серии послематчевых буллитов удачливее оказались шведы.

Несмотря на неудачу, российская команда обеспечила себе выход в плей-офф. Подопечные Валерия Брагина набрали в четырех матчах 7 очков и завершили групповой этап на третьем месте.

Сборная Швеции не проигрывает в отборочном турнире молодежных чемпионатов мира уже на протяжении 11 лет. Шведы расположились на первом месте в группе, их соперниками станут словаки в 1/4 финала станет команда Словакии. Сборная России сыграет с США.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии победила команду Швейцарии со счетом 6:3.