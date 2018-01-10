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Президент Южной Кореи назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/KCNA
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но «при определенных условиях». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Yonhap.

О необходимости контакта с северокорейским лидером Мун Чжэ Ин говорил в ходе выступления в Берлине летом 2017 года.

По его словам, встреча должна пройти в том случае, если она повлечет за собой снятие напряженности и конфронтации.

Последняя встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась в 2007 году, еще при жизни Ким Чен Ира — отца нынешнего главы КНДР. 

9 января состоялся диалог по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном — впервые с 2015 года. Стороны решили возобновить контакты по военным вопросам и договорились об участии атлетов из КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.

По мнению Мун Чжэ Ина, этот шаг должен стать поворотом к миру на Корейском полуострове.

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