Президент Южной Кореи назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но «при определенных условиях». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Yonhap.

О необходимости контакта с северокорейским лидером Мун Чжэ Ин говорил в ходе выступления в Берлине летом 2017 года.

По его словам, встреча должна пройти в том случае, если она повлечет за собой снятие напряженности и конфронтации.

Последняя встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась в 2007 году, еще при жизни Ким Чен Ира — отца нынешнего главы КНДР.

9 января состоялся диалог по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном — впервые с 2015 года. Стороны решили возобновить контакты по военным вопросам и договорились об участии атлетов из КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.

По мнению Мун Чжэ Ина, этот шаг должен стать поворотом к миру на Корейском полуострове.