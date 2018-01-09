Вирусное приложение добывало криптовалюту и отправляло в КНДР

Киберэксперты из компании AlienVault, обнаружили вредоносное ПО, которое добывало криптовалюту и отправляло ее в КНДР.

Приложение было создано 24 декабря 2017 года. Оно устанавливало на зараженные компьютеры программу для майнинга криптовалюты Monero, существенно замедляя их быстродействие. Все добытое «цифровое золото» пересылалось в Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

На данный момент сервер, с которого рассылали ПО, полностью недоступен, что может свидетельствовать либо о прекращении работы программы, либо о том, что он использовался для маскировки вирусного приложения.

Как отмечают IT-эксперты, северокорейские хакеры регулярно пытаются получить доступ к криптовалютам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Китая намерены ограничить использование электроэнергии майнерам, поскольку они злоупотребляют низкой стоимостью электричества и что нагрузка на сети из-за вычислительных ферм нарушает нормальный режим.