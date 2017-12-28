Минфин РФ предлагает обложить добычу криптовалют налогом

Минфин России предполагает взимать налог на майнинг (добычу криптовалют) по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности.

Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели либо юридические лица», — сказал замминистра, комментируя законопроект о регулировании цифровых финансовых технологий.

Моисеев отметил, что в самом законопроекте прямых указаний на порядок налогообложения майнинга нет, таким образом, здесь будут действовать нормы действующего налогового законодательства, передает ТАСС.

Он добавил, что минимальный порог объема мaйнинга, начиная с которого эта деятельность будет облагаться налогом, устанавливать не предполагается.

Ранее в декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документом на территории страны были легализованы майнинг и оборот криптовалют.