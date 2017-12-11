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Зону для майнинга криптовалюты планируют создать в Крыму

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Фото: REUTERS/Sipa USA/Jaap Arriens
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Глава корпорации развития Крыма Олег Морозов рассказал, что в республике хотят создать площадку для майнинга криптовалюты.

По его словам, «Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством», передает РЕН ТВ.

При этом он отметил «РИА Новости», что создание такой зоны требует государственного регулирования.

Ранее сообщалось, что одна из первых в России блокчейн-площадок (криптопарк) как инвестиционный проект может появиться в Севастополе.

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