Зону для майнинга криптовалюты планируют создать в Крыму

Глава корпорации развития Крыма Олег Морозов рассказал, что в республике хотят создать площадку для майнинга криптовалюты.

По его словам, «Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством», передает РЕН ТВ.

При этом он отметил «РИА Новости», что создание такой зоны требует государственного регулирования.

Ранее сообщалось, что одна из первых в России блокчейн-площадок (криптопарк) как инвестиционный проект может появиться в Севастополе.