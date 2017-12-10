Порошенко поблагодарил крымчан «за веру в Украину»

Президент Украины Петр Порошенко в Международный день прав человека обратился к жителям Крыма и поблагодарил их «за веру в украинское государство». Обращение было опубликовано на официальном сайте украинского лидера.

«Спасибо вам за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше украинское государство», — заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что приложит максимум усилий для возвращения Крыма в состав Украины.

«Поздравляю всех с Международным днем прав человека. Желаю сил к развитию и укреплению демократического и правового государства», — заключил украинский лидер.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение Крыма в состав России.

Украина не признает результаты референдума и считает полуостров частью страны. В Москве, в свою очередь, отвергают все претензии Киева — вопрос со статусом Крыма является закрытым.