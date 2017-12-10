Прямой эфир

Порошенко поблагодарил крымчан «за веру в Украину»

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко в Международный день прав человека обратился к жителям Крыма и поблагодарил их «за веру в украинское государство». Обращение было опубликовано на официальном сайте украинского лидера.

«Спасибо вам за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше украинское государство», — заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что приложит максимум усилий для возвращения Крыма в состав Украины.

«Поздравляю всех с Международным днем прав человека. Желаю сил к развитию и укреплению демократического и правового государства», — заключил украинский лидер.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение Крыма в состав России.

Украина не признает результаты референдума и считает полуостров частью страны. В Москве, в свою очередь, отвергают все претензии Киева — вопрос со статусом Крыма является закрытым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет ВМС США совершил разведывательный полет у берегов Крыма
В Чехии задумались о признании Крыма
Две крупные партии страны считают вопрос о принадлежности полуострова решенным и инициируют голосование в парламенте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017