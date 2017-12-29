Чудеса на виражах биткоина

«Биткоин» попал во все рейтинги слов года. Курс самой популярной в мире криптовалюты в этом году не раз бил рекорды. Последний максимум денежный суррогат установил 17 декабря, когда на торгах за него давали $20 тыс., или 1 млн рублей. После этого цена криптовалюты упала сразу на четверть — до $13 тыс. и ниже. Рынок криптовалют взлетел до астрономических высот и теперь нащупывает новое равновесие.

Почем опиум для народа?

Сейчас за один биткоин дают порядка $14 тыс. C начала года, когда он стоил еще $922,6, криптовалюта выросла в 16 раз. По данным торговых площадок, первый психологический максимум цены денежного суррогата был отмечен в августе — $4573. В сентябре биткоин впервые упал до $4194 и затем возобновил рост до $6144 в октябре. На протяжении последующих двух месяцев курс цифровой валюты неуклонно рос и достиг очередной психологически важной отметки в декабре — $20 тыс. Затем криптовалютная лихорадка пошла на спад, а вслед за ней и курс биткоина.

Ноль без палочки

Колебаниям курса биткоина в конце 2017 года придали новый неожиданный импульс аналитики инвестбанка Morgan Stanley. Они разослали своим клиентам письмо с оценкой реальной цены криптовалюты. Оказалось, что она равна нулю.

Аргументов в пользу этого было несколько. Первый: биткоин — это не валюта в полном смысле слова, ведь ее курс не привязан к процентной ставке ни одного из мировых Центробанков. Второй: денежный суррогат не может быть заменой золоту. У него есть обоснованная цена, зависящая от способов и объемов добычи, а также от широты использования в промышленности и ювелирной индустрии. Еще один аргумент: система платежей, созданная на биткоине, трудно масштабируется на всю экономику.

Цифровой пузырь

Повсеместное увлечение криптовалютами и биткоином в частности вызвало беспокойство у российского Центробанка. Его эксперты впервые в официальных материалах предупредили: «Использование криптовалют несет высокие риски».

«Образование пузыря на рынке криптовалют может привести к значительным потерям потребителей», — сказано в материалах ЦБ.

Рыночная капитализация биткоина в декабре превысила $200 млрд. Столько могут потерять инвесторы и добытчики криптовалюты (майнеры) в случае, если этот рынок рухнет.

На крипту нашли управу

Минфин предлагает ограничить размер возможных инвестиций при ICO (Initial coin offering — первичное привлечение денег в криптовалюте), сообщил 27 декабря замминистра финансов Алексей Моисеев.

— Максимум через ICO можно будет привлечь 1 млрд рублей. Один неквалифицированный инвестор сможет вложить 50 тыс., — заявил Алексей Моисеев.

В начале месяца в США официально разрешили начать торговлю фьючерсами на биткоин. В Японии с 1 апреля вступил в силу законопроект, наделяющий криптовалюты статусом платежных средств.

Российское правительство и ЦБ только в этом году всерьез взялись за регулирование денежных суррогатов. Например, в Центробанке предлагают признать биткоин и его аналоги цифровым товаром и ввести их налогообложение.