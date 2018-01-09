Власти Китая могут ограничить использование электроэнергии майнерам

Ограничить использование электроэнергии майнерам криптовалют планируют власти Китая.

Информацию об этом распространило агентство Bloomberg во вторник, 9 января, со ссылкой на план Народного банка КНР.

Власти КНР обеспокоены, что майнеры злоупотребляют низкой стоимостью электричества и что нагрузка на сети из-за вычислительных ферм нарушает нормальный режим, сообщает «Интерфакс».

Китай является одним из лидеров по майнингу биткоина, курс которого поднялся за минувший год в 15 раз, и власти предпринимают усилия по ограничению неконтролируемой торговли этой криптовалютой.

15 сентября Народный банк Китая распространил приказ, согласно которому все биржи страны, оперирующие криптовалютами, должны прекратить регистрацию новых пользователей.

Позже в стране были запрещены криптовалютные биржи.