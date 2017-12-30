Центробанк Великобритании планирует выпустить собственную криптовалюту

Банк Англии рассматривает возможность начать разработку собственной криптовалюты в следующем году. Об этом пишет издание Daily Telegraph со ссылкой на представителя регулятора.

Он отметил, что Банк Англии еще в 2015 году сформировал специальный отдел, который сейчас занимается изучением вопроса возможного введения британской криптовалюты. Его сотрудники должны отчитаться о проделанной работе в 2018 году, и на основании представленных данных регулятор сможет принять решение по созданию аналога биткоина.

По данным газеты, альтернативная цифровая валюта будет менее волатильной, чем биткоин: она будет привязана к фунту стерлингов и подкреплена Нацбанком.

28 декабря замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что не считает целесообразным введение крипторубля в России.