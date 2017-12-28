Замглавы Минфина заявил о нецелесообразности крипторубля в РФ

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что создание крипторубля в России нецелесообразно. На заседании Общественного совета при Минфине он добавил, что «даже не понимает, что такое крипторубли».

Об этом сообщает «РИА Новости».

Осенью замминистра финансов сравнил сделки с криптовалютами с покупками товара за ракушки или камушки.

В декабре в Юго-Восточной Азии зафиксировали ряд подозрительных денежных переводов с использованием криптовалюты. Махинации были замечены экспертами финансовых разведок стран. Утверждалось, что переводы предназначались для террористов.