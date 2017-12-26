Биткоин удерживает отметку в $15 тыс. после падения

Биткоин сохраняет свои позиции около $15 тыс. после значительного падения на прошлой неделе. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8:37 мск самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 11%, до $15,42 тыс.

На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 11,3%, на GDAX — на 9,25%. Напомним, после достижения отметки в $20 тыс. 17 декабря биткоин начал стремительно терять в цене, в конце прошлой недели он подешевел до $13 тыс. и ниже.

Доля биткоина на данный момент составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum — 13%, Bitcoin Cash — 9%, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о заявлении аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта относительно реальной стоимости биткоина. Финансист считает, что цена криптовалюты может составлять $0. По его словам, биткоин нельзя оценивать как валюту, поскольку у него нет процентной ставки.