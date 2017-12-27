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В Юго-Восточной Азии засекли подозрительные переводы биткоинов

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Фото: TASS/ZUMA/Ryu Seung-Il
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В Юго-Восточной Азии зафиксирован ряд подозрительных денежных переводов с использованием криптовалюты. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету «Straits Times».

Махинации были замечены экспертами финансовых разведок стран. Утверждается, что переводы предназначались для террористов.

«Число транзакций пока еще не очень высокое, но они [экстремисты] стремятся к росту. Их конечная цель заключается в обеспечении доставки этих средств до нужного адресата», — рассказал изданию источник.

Собеседник отметил, что в качестве платежного средства были выбраны именно биткоины из-за их «максимальной анонимности». По его словам, спецслужбы «используют специальные продукты и системы для установления контроля за подобными схемами», однако установить организатора операций очень сложно.

Портал iz.ru писал о заявлении аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта относительно реальной стоимости биткоина. Финансист считает, что цена криптовалюты может составлять $0. По его словам, биткоин нельзя оценивать как валюту, поскольку у него нет процентной ставки.

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