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Аналитики назвали реальную стоимость биткоина

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Фото: Global Look Prees/Jörn Wolter / wolterfoto.de
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Реальная стоимость биткоина может составлять $0 или быть попросту нулевой, считает аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт и его команда. Об этом пишет Business Insider.

По словам эксперта, биткоин нельзя оценивать как валюту, поскольку у него нет процентной ставки. С другой стороны, криптовалюта может расцениваться как «цифровое золото», однако она не является аналогом настоящего золота, которое используется для изготовления ювелирных изделий и электронных компонентов. Аналитик также указывает, что биткоин напоминает платежную сеть, но ее очень сложно масштабировать и не взимать комиссию за транзакции.

Кроме того, Фосетт обращает внимание на то, что за последние 30 дней среднесуточный объем торгов биткоина составляет $3 млрд против $ 5,4 трлн на валютном рынке.

Как заключил аналитик, если никто не будет использовать криптовалюту в качестве платежного средства, то ее стоимость будет нулевой.

Тем временем курс биткоина снижается на фоне запланированного изменения протокола (хардфорка) криптовалюты. Так, утром 25 декабря биткоин на бирже Bitfinex дешевел на 0,07%, до $13,53 тыс., на GDAX — на 0,7%, до $14,15 тыс.

А 22 декабря цена биткоина упала более чем на 25% после достижения исторической отметки в $20 тыс.

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