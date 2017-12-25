Курс биткоина снижается на фоне запланированного изменения протокола

Биткоин продолжает дешеветь на фоне запланированного изменения протокола (хардфорка) криптовалюты.

Утром 25 декабря биткоин на бирже Bitfinex дешевел на 0,07%, до $13,53 тыс., на GDAX — на 0,7%, до $14,15 тыс.

По данным сайта CoinMarketCap, стоимость криптовалюты опустилась на 1,73%, до $13,99 тыс., а по информации портала Coindesk — на 0,35%, до также до $13,93 тыс.

Игроки на рынке ожидают проведения хардфорка биткоина, известного как Segwit2x. Изначально его планировали в ноябре, но в итоге перенесли. Обновление кода наметили на 28 декабря.

Segwit2x предполагает увеличение размера блока до 4 Мб, повышение скорости добычи блока до 2,5 минуты, защиту от повторных трансакций, а также поддержку смарт-контрактов, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе цена биткоина падала более чем на 25% после достижения исторической отметки в $20 тыс.