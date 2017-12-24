Прямой эфир

Владельцы iPhone смогут добывать криптовалюту с помощью телефона

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владельцы iPhone смогут добывать биткоины с помощью телефона. Майнинг не повлияет на скорость работы смартфона.

Функция будет доступна лишь владельцам смартфонов с современным процессором — iPhone 7 и старше. Для добычи биткоина необходимо установить приложение MonileMiner.

Разработчики утверждают, что программа не замедлит работу смартфона, однако зарядки батареи хватит всего лишь на несколько часов, передает «Федеральное агентство новостей».

Как писал портал iz.ru, в преддверии Нового года произошло падение цен на iPhone 6 с оперативной памятью 32 ГБ. Изначально его стоимость составляла около 30 тыс. рублей. В настоящий момент смартфон можно купить за 21,5 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко легализовал майнинг и использование криптовалют в Белоруссии
Дуров собирается создать новую криптовалюту TON на базе Telegram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017