Владельцы iPhone смогут добывать криптовалюту с помощью телефона

Владельцы iPhone смогут добывать биткоины с помощью телефона. Майнинг не повлияет на скорость работы смартфона.

Функция будет доступна лишь владельцам смартфонов с современным процессором — iPhone 7 и старше. Для добычи биткоина необходимо установить приложение MonileMiner.

Разработчики утверждают, что программа не замедлит работу смартфона, однако зарядки батареи хватит всего лишь на несколько часов, передает «Федеральное агентство новостей».

Как писал портал iz.ru, в преддверии Нового года произошло падение цен на iPhone 6 с оперативной памятью 32 ГБ. Изначально его стоимость составляла около 30 тыс. рублей. В настоящий момент смартфон можно купить за 21,5 тыс. рублей.