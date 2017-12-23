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Перед Новым годом упала цена на iPhone 6

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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У российских ритейлеров значительно упали цены на модель iPhone 6 с оперативной памятью 32 Гб.

На старте продаж эта модификация смартфона стоила около 30 тыс. рублей, а теперь его цена начинается от 21,5 тыс. рублей, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования розничной торговли в этом сегменте.

iPhone 6 появился в продаже в марте 2017 года. Это первый смартфон от Apple, представленный в двух модификациях — с диагоналями экрана 4,7 и 5,5 дюйма.

Как писал iz.ru, среди продаваемых подержанных смартфонов более половины — это iPhone различных моделей.

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