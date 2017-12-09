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Эксперт рассказал об аккумуляторах для нового поколения iPhone

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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Два новых OLED-смартфона Apple, запланированных к релизу на 2018 год, получат обновленный аккумулятор L-образной формы. Таким же оснащен недавно вышедший iPhone X.

Емкость обновленной батареи увеличится самое меньшее на 10%. Это позволит использовать iPhone на несколько часов дольше, отмечает специалист из KGI Securities Мин Чи Куо.

По его словам, улучшенную батарею получат модели с экраном 5.8 и 6.5 дюймов. Емкость будет увеличена до 2,900 мАч и 3,000 мАч соответственно.

Третий смартфон, запланированный к релизу в грядущем году, скорее всего, сохранит прямоугольную батарею с емкостью около 2,700 мАч, цитирует слова эксперта портал 9to5mac.

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