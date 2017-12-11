Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

Пользователи назвали причину плохой работы старых iPhone

0
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple может искусственно занижать тактовую частоту работы процессоров на старых моделях iPhone, что крайне замедляет работу устройств. Данное предположение высказал пользователь под ником TeckFire на сайте Reddit.

По его словам, принадлежащий ему iPhone 6s cтал тормозить, когда его аккумулятор износился на 20%. До замены аккумулятора синтетический тест GeekBench показывал для гаджета результат в 1466 и 2512 баллов в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. После замены аккумулятора показатели составили 2526 и 4456 баллов, сообщает телеканал «360». В комментариях к записи пользователи подтвердили, что устройства со старыми аккумуляторами работают медленнее, чем раньше. Касается это не только смартфонов, но и ноутбуков.

Вместе с тем пользователи гаджетов iPhone 5s с такой проблемой не сталкивались. TeckFire предположил, что со смартфонами Apple начиная с iPhone 7 эта проблема также отсутствует.

Ранее портал iz.ru сообщал, что цены на флагманский смартфон Apple iPhone X в России снизились почти на 10 тыс. рублей. Теперь приобрести гаджет можно за 71,86 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пользователи iPhone столкнулись с неполадками в работе гаджетов
Пользователи iPhone X столкнулись со сбоем Face ID после обновления iOS

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017