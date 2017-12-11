Пользователи назвали причину плохой работы старых iPhone

Компания Apple может искусственно занижать тактовую частоту работы процессоров на старых моделях iPhone, что крайне замедляет работу устройств. Данное предположение высказал пользователь под ником TeckFire на сайте Reddit.

По его словам, принадлежащий ему iPhone 6s cтал тормозить, когда его аккумулятор износился на 20%. До замены аккумулятора синтетический тест GeekBench показывал для гаджета результат в 1466 и 2512 баллов в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. После замены аккумулятора показатели составили 2526 и 4456 баллов, сообщает телеканал «360». В комментариях к записи пользователи подтвердили, что устройства со старыми аккумуляторами работают медленнее, чем раньше. Касается это не только смартфонов, но и ноутбуков.

Вместе с тем пользователи гаджетов iPhone 5s с такой проблемой не сталкивались. TeckFire предположил, что со смартфонами Apple начиная с iPhone 7 эта проблема также отсутствует.

Ранее портал iz.ru сообщал, что цены на флагманский смартфон Apple iPhone X в России снизились почти на 10 тыс. рублей. Теперь приобрести гаджет можно за 71,86 тыс. рублей.