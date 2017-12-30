Криптовалюта Ripple стала второй по капитализации после биткоина

Стоимость криптовалюты XRP, также известной как Ripple выросла на 50%. Капитализация валюты достигла отметки в $105 млрд, в то время как у биткоина — $239 млрд. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Ripple потеснила со второго места Ethereum, стоимость которой сейчас составляет $72 млрд. Отмечается, что капитализация Ripple в 2017 году выросла на 30000%. В настоящий момент одна монета стоит $2,7, пишет «Газета.ру».

Ripple отличается от других криптовалют тем, что его запуск и развитие контролируется единственной коммерческой компанией. Валюта была запущена в 2012 году.

Портал iz.ru писал о заявлении аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта относительно реальной стоимости биткоина. Финансист считает, что цена криптовалюты может составлять $0. По его словам, биткоин нельзя оценивать как валюту, поскольку у него нет процентной ставки.