Следуй за хайпом

Не только события в политике, экономике и культуре определяют то, каким был год. Портал iz.ru вспомнил 2017-й и выбрал lifestyle-тенденции, тренды из соцсетей и масштабные флешмобы, которые также оказали огромное влияние на людей и, скорее всего, получат продолжение.

Поиск антистресса и гармонии

Ритм современной жизни заставляет нас постоянно искать источники релакса, тихие гавани для расслабления (хотя бы пятиминутного). В 2017-м стало окончательно ясно, что человечество мечтает сбежать от ежедневного стресса, которого в этом году было немало.

В социальных сетях набрали популярность хештеги #hygge (больше 2,8 млн постов) и #wabisabi (свыше 270 тыс. постов). Оба означают поиск гармонии и покоя в сегодняшней неспокойной действительности.

Hygge (хюгге) — тренд родом из Скандинавии. В переводе с датского это слово означает «уютность» и характеризует образ жизни, основанный на смаковании простых маленьких удовольствий. Вечер в компании любимых людей, стаканчик глинтвейна на зимней прогулке, чтение интересной книги под пушистым пледом, свернувшаяся у камина собака, — сторонники хюгге стремятся замечать и ценить эти и многие другие повседневные радости. По мнению последователей тренда, hygge делает своих адептов счастливее и здоровее.

следуй Фото: Global Look Prees/J.M. Guyon - Copyright 2013

Японское искусство wabisabi имеет общую суть с хюгге. А также очень, очень глубокие корни в философии дзен-буддизма, но в массовый lifestyle-тренд направление трансформировалось именно в уходящем году. Ваби-саби символизирует умение существовать во внутренней гармонии с несовершенством окружающего мира: видеть его изъяны, но всё же находить в них прелесть. Ваби-саби опирается на три постулата: ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно.

Где найти ваби-саби? В неровных краях глиняного горшка, живописно-корявом дереве, облупившейся штукатурке, старинных и поживших предметах интерьера, винтажной одежде. Ваби-саби помогает современному человеку избавиться от бесконечного перфекционизма и тем самым преодолеть повседневный стресс.

Кому-то для обретения душевного покоя нужно не созерцать огонь в камине, а крутить спиннер. Оказавшийся весной 2017 года на пике популярности маленький и предельно простой гаджет дал всем желающим шанс развеяться, отвлечься и помедитировать.

Есть еще один способ снять стресс, о котором много вспоминали в 2017-м: ну конечно же, это секс. В уходящем году наметился тренд, о котором пока трудно сказать, пугающий он или волнующий: как никогда, было много новостей о секс-роботах. Куклы для интима становятся всё более совершенными: они красивы и максимально похожи на людей, могут поддержать разговор, их кожа теплая на ощупь.

Новогоднее предсказание от портала iz.ru: Проблема стресса и связанных с ним заболеваний стоит для современного человека очень остро. В 2018-м мы увидим новые девайсы и прочитаем о новых трендах, посвященных поискам успокоения и ментального баланса.

Сила женщин

Год прошел под знаком феминизма. Так, 2017-й начался с женской демонстрации Women`s March , заполнившей улицы крупнейших городов США и других стран в день инаугурации американского президента Дональда Трампа. В протесте приняли участие порядка 2,6 млн человек, среди которых были сотни тысяч женщин в розовых вязаных шапках. Так представительницы прекрасного пола выразили возмущение идеей вывести из сферы госфинансирования операции по прерыванию беременности. Американки увидели в данных намерениях покушение на свои гражданские права и дискриминацию по половому признаку. Розовые головные уборы символизировали матку.

следуй Кармен Перез — участница Женского марша за расовое равноправие Фото: Global Look Prees/Erik Mcgregor

Благодаря своему масштабу и участию мировых знаменитостей протест получил широчайший резонанс в прессе и соцсетях.

За Women`s March последовали женские онлайн-флешмобы. И проходивший в Рунете #ЯнеБоюсьСказать, и глобальный #MeToo («Я тоже») были посвящены сексуальному насилию: пользователи (подавляющее большинство женского пола) делились воспоминаниями о пережитых домогательствах или изнасиловании. По данным Facebook, 4,7 млн людей использовали хештег #MeToo в 12 млн постов в течение первых 24 часов со старта флешмоба. Примечательно, что аналогичное русскоязычное начинание #ЯнеБоюсьСказать стартовало на несколько месяцев раньше, чем глобальный #MeToo.

следуй Фото: Global Look Prees/Erik Mcgregor

Посвященный насилию флешмоб #MeToo появился в соцсетях сразу после того, как осенью 2017-го разгорелся секс-скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном в главной роли. Сразу несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Сальму Хайек, обвинили кинодеятеля в домогательствах. Далее события быстро набрали обороты: всё больше знаменитостей женского пола объявляли, что в разные периоды профессиональной деятельности оказывались в аналогичной ситуации, и называли имена других известных голливудских мужчин. В скандал и последовавшее полицейское расследование оказались вовлечены десятки знаменитых актеров, режиссеров, политиков.

Медийный резонанс у этого дела получился колоссальным. Имя Харви Вайнштейна вошло в топ запросов, поступивших в поисковик Google в 2017 году. Актрисы, первыми заявившие о домогательствах и изнасилованиях, удостоились обложки журнала Time; издание назвало их людьми года. Сексгейт вышел далеко за пределы США: так, согласно опросу, половина россиян слышали о скандале.

Новогоднее предсказание от iz.ru: Расследование «голливудского дела» продолжится в 2018-м. Вероятно, в результате этой истории американской киноиндустрии придется пересмотреть ряд правовых норм. Можно предположить, что постепенно данная практика получит распространение, как минимум, на национальном уровне. Не будет забыт и Women`s March: готовится повторная демонстрация в январе 2018-го. Ну а хештег #MeToo продолжит собирать всё новые личные признания — будет ли начинание иметь практический эффект, покажет более отдаленная перспектива.

Идея о сверхчеловеке

Интерес к здоровому образу жизни в 2017-м вышел на совершенно новый уровень. Правильное питание и фитнес — это прекрасно, но некоторым уже мало их плодов. Эстафетную палочку подхватило движение бодихакеров, популяризированное прогрессивными обитателями Кремниевой долины.

Бодихакинг (или биохакинг) — учение, в основе которого лежит идея о том, что организм можно взломать, как компьютер, и заставить работать на пользу здоровью и долголетию человека. Биохакеры верят, что мы все запрограммированы как минимум на 120-летнюю жизнь, но по разным причинам не дотягиваем до этой высокой планки.

следуй Фото: Global Look Prees/J.M. Guyon - Copyright 2013

В понимании адептов биохакинга, одного ЗОЖ для нужного результата мало. В ход идет употребление витаминных комплексов, биодобавок, ноотропов и даже антидепрессантов. Лекарства и другие вспомогательные препараты принимаются под строгим медицинским контролем: биохакеры регулярно сдают анализы, делают различные исследования организма.

Новогоднее предсказание от портала iz.ru: Технологии омоложения и долголетия на данный момент очень дороги и недоступны большинству. К тому же многие элементы бодихакинга вызывают большие вопросы у медиков. Но сама идея, несомненно, захватывающая. Поэтому в ближайший год мы, скорее всего, познакомимся со многими стартапами, предлагающими «молодильные яблоки» всех сортов. Как знать, может быть, иные из них окажутся и эффективными, и доступными, и безопасными.

Мечта о финансовой свободе

Галопирующий рост биткоина и других криптовалют в 2017 году возбудил интерес к миру финансов у всех, умеющих считать до миллиона (примерно до такой отметки в рублях взлетал курс «битка» на криптобиржах). Стар и млад, богатые и не очень бросились изучать матчасть: что за птица — криптовалюта, где ее купить, как хранить, когда покупать и продавать. Результаты у всех разные: были и фантастические истории обогащения, и личные финансовые трагедии. В основе и тех и других лежала призрачная надежда на быстрое обретение желанного благосостояния.

А вот зачем современному человеку деньги? Может быть, чтобы накупить побольше красивых статусных вещей? Нет: среди людей в возрасте 25–45 лет цепочка «заработал — потратил — заработал» медленно, но верно теряет популярность. Зато ее набирает концепция финансовой свободы. Многие молодые люди вовсе не собираются до пенсии просиживать штаны в офисе ради удовольствия купить автомобиль покруче или дом повыше. В этом году в СМИ и блогах всё чаще писали о том, как скопить fuck you money — сумму, позволяющую послать к черту работу и жить исключительно на пассивный доход.

следуй Фото: Global Look Prees/Jaap Arriens

Например, блогер Mr Money Mustache высказал предположение, что потребуется сумма, в 25 раз превышающая текущий годовой доход и вложенная в надежные, низкорисковые, активы в твердых валютах. Пользуются большой популярностью различные финансовые калькуляторы, помогающие рассчитать, сколько нужно откладывать в месяц тому или иному индивидууму и сколько лет займет желаемое обогащение.

В 2017-м получило максимальное распространение и понятие digital nomad (цифровой кочевник). Цифровые кочевники — работники, отказавшиеся от офиса и с помощью беспроводного интернета, смартфонов и облачных технологий работающие из любого понравившегося уголка мира. Часто новые кочевники выбирают красивые, но максимально недорогие места, чтобы платить минимальную цену за желаемое качество жизни. А значит, быстрее идти к мечте о финансовой свободе.