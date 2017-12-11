Опрос: половина россиян слышали о секс-скандале в Голливуде

Половина россиян (51%) слышали о серии скандалов, связанных с сексуальными домогательствами в Голливуде. Данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», приводит «Интерфакс».

По мнению 18% из тех, кто слышал о скандалах, обвинения являются обоснованными. Около 15% считают, что они несправедливы, 20% затруднились дать оценку.

Каждый второй (50%) соотечественник полагает, что сексуальные домогательства в западном шоу-бизнесе — это обычная практика. Порядка трети респондентов (31%) считают, что разоблачать кого-либо через много лет после подобных инцидентов не надо, однако 50% уверены, что срока давности в подобных делах нет.

Почти половина участников опроса (48%) выразили мнение, что часть вины за домогательства лежит на жертве, а 33% — что на инициаторе домогательства.

Большинство россиян (81%) уверены, что обвиняемые в секс-домогательствах должны пойти под суд. Причем 57% из них выразили мнение, что за такие преступления должна предусматриваться уголовная ответственность.

Ранее портал iz.ru сообщал, что журнал Time определил наиболее значительного человека года — ими стали пять женщин, признавшихся в том, что подверглись сексуальным домогательствам.