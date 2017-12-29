Прямой эфир
Сюжет:

Bloomberg назвал самые прибыльные валюты 2017 года

0
Фото: Global Look Prees/W. G. Allgoewer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мозамбикский метикал стал самой прибыльной валютой 2017 года — его курс вырос на 21% по отношению к американскому доллару, пишет Bloomberg.

Следом расположились чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Худшим стал узбекский сум, который подешевел на 60%.

Однако максимальную прибыль всё же получили владельцы «цифрового золота». Так, курс биткоина взлетел почти на 1500%, в то время как его более скромные аналоги ethereum и litecoin увеличились на 6000%. Тем не менее аналитики указывают, что статус модной в мире криптовалюты остается крайне сомнительным, и в полном смысле считать ее валютой всё еще достаточно сложно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что почти половина россиян хотели бы получить на Новый год криптовалюту, причем 20% из них уточнили, что это должен быть именно биткоин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минфина назвал лучшую валюту для хранения сбережений
Израиль создаст свою криптовалюту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017