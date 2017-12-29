Bloomberg назвал самые прибыльные валюты 2017 года

Мозамбикский метикал стал самой прибыльной валютой 2017 года — его курс вырос на 21% по отношению к американскому доллару, пишет Bloomberg.

Следом расположились чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Худшим стал узбекский сум, который подешевел на 60%.

Однако максимальную прибыль всё же получили владельцы «цифрового золота». Так, курс биткоина взлетел почти на 1500%, в то время как его более скромные аналоги ethereum и litecoin увеличились на 6000%. Тем не менее аналитики указывают, что статус модной в мире криптовалюты остается крайне сомнительным, и в полном смысле считать ее валютой всё еще достаточно сложно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что почти половина россиян хотели бы получить на Новый год криптовалюту, причем 20% из них уточнили, что это должен быть именно биткоин.