Telegram планирует запустить блокчейн-платформу и криптовалюту

Мессенджер Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу и криптовалюту, чтобы не зависеть от правительств и банков, пишет TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

На данные цели мессенджер хочет привлечь $500 млн на предварительном ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалют). Как утверждает издание, это потенциально одно из крупнейших ICO, поскольку Telegram хорошо зарекомендовал себя как платформа обмена сообщениями, используемая во всем мире.

Новая криптовалюта может получить название Gram. Так, при финансовых операциях с ее помощью пользователи Telegram смогут обойти плату за переводы, отправлять деньги в частном порядке благодаря шифрованию приложения, посылать микроплатежи и многое другое.

Создатель Telegram Павел Дуров не ответил на несколько попыток TechCrunch связаться с ним для комментариев по данному поводу.

1 января Дуров анонсировал три крупных обновления Telegram. По его словам, они будут доступны уже в январе.