Иран снял блокировку с мессенджера Telegram

Власти Ирана сняли блокировку с мессенджера Telegram, которая была введена из-за акций протеста в городах республики.

Доступ к мессенджеру был открыт в субботу, 6 января, после решения Высшего совета по национальной безопасности страны. Днем ранее сняли с соцсети Instagram, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, акции протеста, охватившие крупные города Ирана, стартовали 28 декабря 2017 года. Демонстранты выступали против повышения цен на продукты питания и коррупции.

В ходе беспорядков погибли 20 человек, более 450 участников акций протеста были задержаны.

Иранские власти утверждали, что за организацией демонстраций стоят правительства США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии, а соцсети и мессенджеры использовались для координации действий митингующих.