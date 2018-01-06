США вынесли предупреждение Ирану на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты будут следить за реакцией властей Ирана на массовые протесты граждан.

По словам Хейли, народ Ирана вышел на улицы, чтобы требовать соблюдения своих прав и свобод, «в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях».

«В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать», — приводит слова Хейли «Комсомольская правда».

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста, поводом для которых послужили рост безработицы и коррупции, а также увеличение цен на продукты. В ходе беспорядков погибли более 20 человек.