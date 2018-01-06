Прямой эфир

США вынесли предупреждение Ирану на заседании Совбеза ООН

0
Фото: REUTERS/Amr Alfiky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты будут следить за реакцией властей Ирана на массовые протесты граждан.

По словам Хейли, народ Ирана вышел на улицы, чтобы требовать соблюдения своих прав и свобод, «в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях».

«В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать», — приводит слова Хейли «Комсомольская правда».

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста, поводом для которых послужили рост безработицы и коррупции, а также увеличение цен на продукты. В ходе беспорядков погибли более 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпред России обвинил США в подрыве авторитета Совбеза ООН
Китай призвал СБ ООН и США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017