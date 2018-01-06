Постпред России обвинил США в подрыве авторитета Совбеза ООН

США подрывают авторитет Совета безопасности (СБ) ООН как главного органа, отвечающего за поддержание международного мира, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ по теме протестов в Иране.

«Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как Соединенные Штаты злоупотребляют площадкой СБ», — сказал постпред.

Он уточнил, что тема заседания «не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности».

Вынесенный на обсуждение вопрос является «вмешательством во внутренние дела государств».

«А мы не хотим быть причастными к дестабилизации в Иране или где бы то ни было», — подчеркнул Небензя.

Постпред призвал коллег вместо этого «предметно обсудить ситуацию в сфере ближневосточного урегулирования, включая палестинский вопрос», сообщает ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в ходе заседания СБ ООН Вашингтон утверждал, что Тегеран ведет себя недопустимо по отношению к демонстрантам. В ответ на это постпред Ирана напомнил участникам встречи о многочисленных попытках США повлиять на внутренние дела страны. МИД РФ ранее не поддержал инициативу США о созыве Совбеза.