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Постпред России обвинил США в подрыве авторитета Совбеза ООН

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Фото: TASS/Zuma/Andy Katz
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США подрывают авторитет Совета безопасности (СБ) ООН как главного органа, отвечающего за поддержание международного мира, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ по теме протестов в Иране.

«Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как Соединенные Штаты злоупотребляют площадкой СБ», — сказал постпред.

Он уточнил, что тема заседания «не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности».

Вынесенный на обсуждение вопрос является «вмешательством во внутренние дела государств».

«А мы не хотим быть причастными к дестабилизации в Иране или где бы то ни было», — подчеркнул Небензя.

Постпред призвал коллег вместо этого «предметно обсудить ситуацию в сфере ближневосточного урегулирования, включая палестинский вопрос», сообщает ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в ходе заседания СБ ООН Вашингтон утверждал, что Тегеран ведет себя недопустимо по отношению к демонстрантам. В ответ на это постпред Ирана напомнил участникам встречи о многочисленных попытках США повлиять на внутренние дела страны. МИД РФ ранее не поддержал инициативу США о созыве Совбеза.

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